росію накрив масовий психоз. Від старого - до малого!

14-та масова атака росіян на українську енергоструктуру, на наші міста і села. В 6-тьох областях є влучання в обєкти інфраструктури, у Харкові - 8 людей поранені.

Рашисти продовжують тероризувати Україну, а громадяни рф - біснуються і захоплюються вбивствами та руйнуваннями. Що стоїть за масовим психозом? Розкаже Карина Вакарєва.

Майже рік, як росія розв'язала криваву війну в Україні.

- Я очень рада, что скоро наши ребята освободят Львов от фашистов.

Майже рік, як рашисти вбивають мирних українців та їх дітей, а росіяни - цьому радіють.

- Фашистов разбить надо.

- Это не война, а спецоперация.

- Я считаю, что нужно Польшу брать. И Прибалтику.

- Вперёд, россия! путин, спасибо тебе за всё.

Повномасштабне вторгнення показало світові деградацію моралі російського народу.

- Им обидно, что мы так шикарно живём. Этой Европе. Они завидуют нам.

- Этих хохлов надо давить, убивать и резать мразей, бл*.

- Господь Бог с нами. Понимаете, потому что россия, она непобедима.

- Бойся, мы идём. Гооойда!!

З перших днів агресії кількість жертв та цинічність загарбників шокували навіть досвідчених військових. Та, схоже, неабияк, тішили рідних окупантів. Мережею розліталися перехоплені розмови.

- Так, ты давай там, украинских баб насилуй. Только мне не говори ничего.

А деякі жінки були настільки інфіковані пропагандою, що не вірили синам, коли ті зізнавалися у своїх звірствах.

- Что мы делаем? Убиваем гражданских детей? - Нет, вы не убиваете гражданских и детей… Вы фашистов убиваете, бл*, поверь мне!

Коли труни загарбників тисячами поверталися у Мордор, думалося - нарешті, матері протестуватимуть. Але... Оця жінка втратила сина, втім, певна - у путіна все йде за планом.

- Я так горжусь нашим президентом. Он умный, всё продумывает хорошо. Он молодец, дай ему Бог здоровья.

Здавалося б, у сім'ї горе, родич загинув за міфічні цілі схибленого диктатора, але знову звучить -

- Горжусь я братом. По идеи, это достойный конец для солдата.

Але найбільше дивують росіяни, чиї родичі потрапили до полону. Український журналіст Володимир Золкін на своєму ютуб-каналі викладає інтерв'ю з російськими військовими. І часто дає змогу їм зателефонувати додому.

- Алло, привет, мам. -… - Мама!? -Ты кто!??? - Я Олег, кто. - Я готова поговорить, если можно, после 9-ти вечера. Я на работе.

Байдужість, жорстокість, тупість та агресія - це типові реакції росіян на дзвінок близьких, які начебто "зганьбили" сім`ю, потрапивши в полон.

- Мало того, что Украина создала ещё коронавирус. И казали, что это Китай. А у вас там этих биолабораторий сколько!??

А ось і відповідь на запитання - що ж буде з мозком, якщо протягом десятків років споживати кремлівську пропаганду.

Володимир Золкін, блогер, журналіст:

Её сын в самом начале видео говорит о том, что меня бросили. О том, что меня бросили. Прямо говорит, свои. Мама 20 минут доказывает, что русские своих не бросают.

росію накрив масовий психоз. Від старого - до малого!

- Мы, внуки победителей! Слава будущим защитникам родины! Ура, ура, ура!

За даними незалежної російської соціологічної організації "Левада-центр" - 74% росіян підтримують дії окупантів в Україні. З них – "рішуче підтримують" 42% респондентів.

Ігор Рейтерович, політичний консультант:

Ті цифри, які демонструють так звані соціологічні служби російської федерації, вони можуть викликати певні питання з врахуванням того, що їх задають, проводять ці опитування в країні з жорстким авторитарним режимом. І значна частина громадян відповідає не так, як вони думають, а так, як від них очікують.

- Как относитесь к войне в Украине? - Я не хочу отвечать. - Почему? - Опасно.

Втім, за словами експертів, агресивно налаштованих росіян вистачає - і таких третина.

- Да, конечно, Россия победит! Я уверен на 100% в этом!

- Я знаю, что нас все боятся. У меня много друзей за границей и нас все боятся.

- Когда бандеровцев перебьём, тогда будет мир.

"Викручує" росіян, коли в полі зору з'являється хтось із критичним мисленням. Нещодавно одна пасажирка маршрутки довзолила собі критику так званої спецоперації.

- Вы поедьте туда и посмотрите - они в галошах пошли воевать. Танки, сапоги - это все разворованное.

Через кілька секунд жінка була за бортом.

Чергове опитування звичайних росіян - як вони ставляться до війни проти України - підтвердило: війна - то відповідалдьність не тільки путіна та його поплічників. Знищення України, геноциду та страждань українців хоче багато ординців. Які водночас досі продовжують розповідати брехню про "братні народи".