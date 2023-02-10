Рашисти продовжують тероризувати Україну, а громадяни рф – захоплюються вбивствами: що стоїть за масовим психозом [ Редагувати ]
14-та масова атака росіян на українську енергоструктуру, на наші міста і села. В 6-тьох областях є влучання в обєкти інфраструктури, у Харкові - 8 людей поранені.
Рашисти продовжують тероризувати Україну, а громадяни рф - біснуються і захоплюються вбивствами та руйнуваннями. Що стоїть за масовим психозом? Розкаже Карина Вакарєва.
Майже рік, як росія розв'язала криваву війну в Україні.
- Я очень рада, что скоро наши ребята освободят Львов от фашистов.
Майже рік, як рашисти вбивають мирних українців та їх дітей, а росіяни - цьому радіють.
- Фашистов разбить надо.
- Это не война, а спецоперация.
- Я считаю, что нужно Польшу брать. И Прибалтику.
- Вперёд, россия! путин, спасибо тебе за всё.
Повномасштабне вторгнення показало світові деградацію моралі російського народу.
- Им обидно, что мы так шикарно живём. Этой Европе. Они завидуют нам.
- Этих хохлов надо давить, убивать и резать мразей, бл*.
- Господь Бог с нами. Понимаете, потому что россия, она непобедима.
- Бойся, мы идём. Гооойда!!
З перших днів агресії кількість жертв та цинічність загарбників шокували навіть досвідчених військових. Та, схоже, неабияк, тішили рідних окупантів. Мережею розліталися перехоплені розмови.
- Так, ты давай там, украинских баб насилуй. Только мне не говори ничего.
А деякі жінки були настільки інфіковані пропагандою, що не вірили синам, коли ті зізнавалися у своїх звірствах.
- Что мы делаем? Убиваем гражданских детей? - Нет, вы не убиваете гражданских и детей… Вы фашистов убиваете, бл*, поверь мне!
Коли труни загарбників тисячами поверталися у Мордор, думалося - нарешті, матері протестуватимуть. Але... Оця жінка втратила сина, втім, певна - у путіна все йде за планом.
- Я так горжусь нашим президентом. Он умный, всё продумывает хорошо. Он молодец, дай ему Бог здоровья.
Здавалося б, у сім'ї горе, родич загинув за міфічні цілі схибленого диктатора, але знову звучить -
- Горжусь я братом. По идеи, это достойный конец для солдата.
Але найбільше дивують росіяни, чиї родичі потрапили до полону. Український журналіст Володимир Золкін на своєму ютуб-каналі викладає інтерв'ю з російськими військовими. І часто дає змогу їм зателефонувати додому.
- Алло, привет, мам. -… - Мама!? -Ты кто!??? - Я Олег, кто. - Я готова поговорить, если можно, после 9-ти вечера. Я на работе.
Байдужість, жорстокість, тупість та агресія - це типові реакції росіян на дзвінок близьких, які начебто "зганьбили" сім`ю, потрапивши в полон.
- Мало того, что Украина создала ещё коронавирус. И казали, что это Китай. А у вас там этих биолабораторий сколько!??
А ось і відповідь на запитання - що ж буде з мозком, якщо протягом десятків років споживати кремлівську пропаганду.
Володимир Золкін, блогер, журналіст:
Её сын в самом начале видео говорит о том, что меня бросили. О том, что меня бросили. Прямо говорит, свои. Мама 20 минут доказывает, что русские своих не бросают.
росію накрив масовий психоз. Від старого - до малого!
- Мы, внуки победителей! Слава будущим защитникам родины! Ура, ура, ура!
За даними незалежної російської соціологічної організації "Левада-центр" - 74% росіян підтримують дії окупантів в Україні. З них – "рішуче підтримують" 42% респондентів.
Ігор Рейтерович, політичний консультант:
Ті цифри, які демонструють так звані соціологічні служби російської федерації, вони можуть викликати певні питання з врахуванням того, що їх задають, проводять ці опитування в країні з жорстким авторитарним режимом. І значна частина громадян відповідає не так, як вони думають, а так, як від них очікують.
- Как относитесь к войне в Украине? - Я не хочу отвечать. - Почему? - Опасно.
Втім, за словами експертів, агресивно налаштованих росіян вистачає - і таких третина.
- Да, конечно, Россия победит! Я уверен на 100% в этом!
- Я знаю, что нас все боятся. У меня много друзей за границей и нас все боятся.
- Когда бандеровцев перебьём, тогда будет мир.
"Викручує" росіян, коли в полі зору з'являється хтось із критичним мисленням. Нещодавно одна пасажирка маршрутки довзолила собі критику так званої спецоперації.
- Вы поедьте туда и посмотрите - они в галошах пошли воевать. Танки, сапоги - это все разворованное.
Через кілька секунд жінка була за бортом.
Чергове опитування звичайних росіян - як вони ставляться до війни проти України - підтвердило: війна - то відповідалдьність не тільки путіна та його поплічників. Знищення України, геноциду та страждань українців хоче багато ординців. Які водночас досі продовжують розповідати брехню про "братні народи".
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