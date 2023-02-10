У Білорусі знову продовжили термін проведення спільних з ерефією військових навчань. Цього разу - до 20 лютого. Там зараз перебувають близько дев'яти тисяч російських військових. А ще лукашенко провів кадрові перестановки у своїй армії. Втім, ударного угруповання, яке б могло б здійснити повномасштабне вторгнення, за даними нашої розвідки - на кордоні немає. Проте, це не ставить на паузу навчання наших бійців тероборони на Рівненщині. Подивіться, як це відбувається.

Ось вогневу підготовку проходять бійці інженерного підрозділу бригади Тероборони Рівненщини. І хоча головне їхнє завдання - це будівництво укріплень та мінування важливих напрямків на кордоні з Білоруссю - влучно стріляти вони також мають вміти.

Іван Дорошко, інструктор з бойової підготовки бригади тероборони Рівненщини:

Стрільба з різних положень, стоячи, з укриття. Мотивація у всіх висока. Вони вже хочуть вдосконалюватися, навчатися, вони вже хочуть щось нове.

Досвідчений боєць з позивним "Гарбуз" на ходу з пікапа гатить із кулемета по умовному ворогу. У парі з побратимом швидко відстрілялися та повернулися на свої позиції.

Позивний "Гарбуз", стрілець-кулеметник:

Це наш бандеромобіль. Призначений для прикриття наших підрозділів. Також для подавлення ворога і також для евакуації ну на всякий випадок.

"Даша" бійця на позивний "Мутний" здатна вражати навіть повітряні цілі на висоті до двох з половиною кілометрів, ще далі б'є по наземним цілям.

Позивний "Мутний", кулеметник:

Три п'ятсот - це ефективна сила. Броньовану техніку знищує ну легко броньовану техніку, живу силу. Там гвинтокрили, дрони - все воно, все знищує. Калібр 12,7. Патрони тросіровательно-зажигатєльні. Вони палять зразу.

Бійці відпрацьовують елементи, які можуть знадобитися в реальному бою та готуються, що протистояння може бути виснажливим. Тож спочатку загартовують витривалість на смузі перешкод.

А далі - відточують влучність на вогневому рубежі. Відточувати вміння попід кордоном з білоруссю наші бійці не припиняють.

Микола Артюшок, стрілець:

Хто навчений - той перемагає, як показує практика. Все, що касається бойової науки - тактика, бойові стрільби, захват, відхід прикриття - все це існує в нашому підрозділі.

Відпрацьовують різні сценарії відбиття нападу: і ймовірний прорив кордону, і атаки з неба.

Позивний "Воля", головний сержант взводу бригади тероборони Рівненщини:

Що вони збираються, що не збираються, я так і мої бойци взводу да і всього роти, батальйона готові готові до будь-яких тута дій. Ну ми не допустимо, щоб вони сюда навіть зайшли, навіть на якийсь крок на нашу землю.

Та як би голосно не брязкали зброєю з території Білорусі - рівненських захисників це не лякає.

Віталій Коваль, голова Рівненської обласної військової адміністрації:

Знаходжуся на нульовому кілометрі україно-білоруського кордону. Як і всі попередні дні, кордон з Білоруссю на території Рівненської області - непорушний. Сили ЗСУ, ТРО, Нацгвардії і всіх складових сектору оборони виконують свої бойові завдання. Зміцнюємо оборону і не зупинимось до дня перемоги.

І хоч за повідомленням нашої розвідки, російські військові трохи відсунилися від нашого кордону, але загрозу з того боку відкидати не варто. Але в окупантів - жодних шансів.