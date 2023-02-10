Ситуація на білоруському кордоні: як проходять навчання тероборонівці на Рівненщині [ Редагувати ]
У Білорусі знову продовжили термін проведення спільних з ерефією військових навчань. Цього разу - до 20 лютого. Там зараз перебувають близько дев'яти тисяч російських військових. А ще лукашенко провів кадрові перестановки у своїй армії. Втім, ударного угруповання, яке б могло б здійснити повномасштабне вторгнення, за даними нашої розвідки - на кордоні немає. Проте, це не ставить на паузу навчання наших бійців тероборони на Рівненщині. Подивіться, як це відбувається.
Ось вогневу підготовку проходять бійці інженерного підрозділу бригади Тероборони Рівненщини. І хоча головне їхнє завдання - це будівництво укріплень та мінування важливих напрямків на кордоні з Білоруссю - влучно стріляти вони також мають вміти.
Іван Дорошко, інструктор з бойової підготовки бригади тероборони Рівненщини:
Стрільба з різних положень, стоячи, з укриття. Мотивація у всіх висока. Вони вже хочуть вдосконалюватися, навчатися, вони вже хочуть щось нове.
Досвідчений боєць з позивним "Гарбуз" на ходу з пікапа гатить із кулемета по умовному ворогу. У парі з побратимом швидко відстрілялися та повернулися на свої позиції.
Позивний "Гарбуз", стрілець-кулеметник:
Це наш бандеромобіль. Призначений для прикриття наших підрозділів. Також для подавлення ворога і також для евакуації ну на всякий випадок.
"Даша" бійця на позивний "Мутний" здатна вражати навіть повітряні цілі на висоті до двох з половиною кілометрів, ще далі б'є по наземним цілям.
Позивний "Мутний", кулеметник:
Три п'ятсот - це ефективна сила. Броньовану техніку знищує ну легко броньовану техніку, живу силу. Там гвинтокрили, дрони - все воно, все знищує. Калібр 12,7. Патрони тросіровательно-зажигатєльні. Вони палять зразу.
Бійці відпрацьовують елементи, які можуть знадобитися в реальному бою та готуються, що протистояння може бути виснажливим. Тож спочатку загартовують витривалість на смузі перешкод.
А далі - відточують влучність на вогневому рубежі. Відточувати вміння попід кордоном з білоруссю наші бійці не припиняють.
Микола Артюшок, стрілець:
Хто навчений - той перемагає, як показує практика. Все, що касається бойової науки - тактика, бойові стрільби, захват, відхід прикриття - все це існує в нашому підрозділі.
Відпрацьовують різні сценарії відбиття нападу: і ймовірний прорив кордону, і атаки з неба.
Позивний "Воля", головний сержант взводу бригади тероборони Рівненщини:
Що вони збираються, що не збираються, я так і мої бойци взводу да і всього роти, батальйона готові готові до будь-яких тута дій. Ну ми не допустимо, щоб вони сюда навіть зайшли, навіть на якийсь крок на нашу землю.
Та як би голосно не брязкали зброєю з території Білорусі - рівненських захисників це не лякає.
Віталій Коваль, голова Рівненської обласної військової адміністрації:
Знаходжуся на нульовому кілометрі україно-білоруського кордону. Як і всі попередні дні, кордон з Білоруссю на території Рівненської області - непорушний. Сили ЗСУ, ТРО, Нацгвардії і всіх складових сектору оборони виконують свої бойові завдання. Зміцнюємо оборону і не зупинимось до дня перемоги.
І хоч за повідомленням нашої розвідки, російські військові трохи відсунилися від нашого кордону, але загрозу з того боку відкидати не варто. Але в окупантів - жодних шансів.
Для них тільки одним - дорогою додому в кульочку, в пакеті чорному.
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Там, де вони стережуть кордон з Білоруссю - зайшов противник. Ворожу диверсійно-розвідувальну групу виявила наша аеророзвідка. Це сценарій навчать місцевої тероборони.
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