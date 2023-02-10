У Луганській області суттєво збільшилась кількість ворожих атак, проте окупанти не просуваються вперед. Про це свідчить заява очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

Зараз окупаційні війська дещо відтягнулись назад задля подальшого поповнення, бо їх там порозбивали разом із технікою.

Гайдай зазначив, що українські військові відбивають їхні атаки та контролюють ситуацію в регіоні.

За його словами, у Луганській області суттєво збільшилась кількість наступів росіян - вони зондують українську оборону. У боях з боку рф беруть участь не тільки мобілізовані, а і кадрові військові, десантники та представники ГРУ.