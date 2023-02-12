Індексація пенсій в Україні відбудеться з 1 березня, як це і передбачено профільним пенсійним законодавством. Інформація, що раніше з'явилася у ЗМІ про те, що індексуватимуть пенсії лише непрацюючих пенсіонерів, є хибною. Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики.

Наразі Міністерство соцполітики готує проект рішення уряду, яке буде винесено на розгляд Кабінету Міністрів найближчим часом.

Відповідно до Закону “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, індексація пенсій має проводитись щороку з 1 березня з урахуванням рівня інфляції та динаміки середнього рівня заробітної плати у попередні три роки. Уряд, як це було раніше обіцяно Прем’єр-міністром та Президентом, здійснюватиме індексацію вчасно.

Кому проіндексують пенсії у березні

Для проведення масових перерахунків жодних звернень не потрібно, вони відбуваються автоматично - всім з однієї дати та за однаковими правилами. Індексацію пенсій заплановано на березень 2023 року. На це до бюджету закладено майже 40 млрд грн.

Першими індексуватимуть страхові пенсії - за віком, інвалідністю, втратою годувальника, за вислугу років.

Мінімальні страхові виплати перерахують чорнобильцям з інвалідністю та ліквідаторам аварії на ЧАЕС. Розміри таких виплат прив’язані до середньої заробітної плати за попередній рік.

Показник середньої заробітної плати, з якої сплачено страхові внески, на кінець 2022 року становить 13 387 грн 48 коп.

Спеціальні пенсії, які стосуються держслужбовців, науковців, військовослужбовців тощо, проіндексують вже після закінчення воєнного стану.

Як проводять індексацію

Рівень інфляції за рік ділять на два. До цієї цифри додають половину середнього за три роки щорічного зростання зарплат. Отримана цифра у відсотках - рівень осучаснення пенсії.

При цьому індексуватимуть лише розрахункову частину виплати, тобто без урахування всіх можливих надбавок.