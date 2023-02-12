Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах поскаржився на втручання низки західних політиків у спорт і, зокрема, щодо допуску російських і білоруських спортсменів на Олімпіаду.

Про це повідомляє Der Spiegel.

"Не уряди мають вирішувати, хто може брати участь у тих чи інших спортивних змаганнях, тому що це означатиме кінець міжнародних спортивних змагань, чемпіонатів світу та Олімпійських ігор у тому вигляді, в якому ми їх знаємо. Історія покаже, хто більше робить для миру. Ті, хто намагається тримати кордони відкритими і спілкуватися. Або ті, хто хоче ізолювати і розділити", - заявив він.