Розбила серце на очах десятків тисяч: хлопець зробив невдалу пропозицію посеред стадіону (відео) [ Редагувати ]
Під час матчу мексиканської Клаусури (вищий дивізіон країни - ред.) між "Атласом" і "Монтерреєм" (0:2) сталася сумна історія. У перерві поєдинку вболівальник однієї з команд вирішив у центрі поля зробити пропозицію руки та серця своїй коханій.
Дівчина несподівано відповіла відмовою на пропозицію перед усім стадіоном.
Ніхто не був готовим до такого повороту подій. Дівчину, яка тікала з поля, освистав весь стадіон, а хлопець зайшовся сльозами. Заспокоювати його довелося Лису - клубному талісману "Атласу".
🔴#DEPORTES ¡Soldado caído! 💔Un aficionado del Atlas no solo vio perder a su equipo contra el Monterrey, sino que también fue rechazado por su pareja tras proponerle matrimonio💍al interior de la cancha del Estadio Jalisco🤡.— Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) February 10, 2023
La nota: https://t.co/bG4CwcScCq pic.twitter.com/y7IfuMmY5L
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