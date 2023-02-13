Під час матчу мексиканської Клаусури (вищий дивізіон країни - ред.) між "Атласом" і "Монтерреєм" (0:2) сталася сумна історія. У перерві поєдинку вболівальник однієї з команд вирішив у центрі поля зробити пропозицію руки та серця своїй коханій.

Дівчина несподівано відповіла відмовою на пропозицію перед усім стадіоном.

Ніхто не був готовим до такого повороту подій. Дівчину, яка тікала з поля, освистав весь стадіон, а хлопець зайшовся сльозами. Заспокоювати його довелося Лису - клубному талісману "Атласу".