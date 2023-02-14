НАТО розробляє секретні інструкції на випадок участі країн блоку у конфлікті, за якого союзники повинні захищати один одного за статтею 5. Про це повідомляє Bloomberg.

Очікується, що на зустрічі в Брюсселі цього тижня міністри оборони країн блоку підпишуть нові політичні інструкції, які встановлять інвестиційні вимоги до союзників для підготовки до будь-якої потенційної майбутньої військової діяльності.

У секретних інструкціях плануватимуться способи одночасної участі НАТО в так званому високоінтенсивному конфлікті за статтею 5, коли союзники повинні захищати один одного, а також поза зоною дії цієї статті.

За словами високопоставленого чиновника НАТО, союзникам по НАТО буде запропоновано спрямувати інвестиції на можливості, необхідні для колективної оборони, такі як більш важкі сили, а також більше протиповітряної та протиракетної оборони. Керівництво також підкреслить потребу в більших інвестиціях у цифрову модернізацію та підкреслить необхідність комплексного використання даних, зібраних від сил. Після ухвалення вказівок військове командування НАТО протягом наступних місяців детально окреслить вимоги до кожного союзника.

НАТО хоче збільшити витрати на оборону

Повідомляється, що країни НАТО пообіцяли витрачати більше на оборону після вторгнення Росії в Україну, але багато країн, включаючи Люксембург, Канаду та Італію, все ще намагаються дотримуватися старих настанов. Це ускладнює Альянсу суттєве посилення цільового показника, що може змусити союзників замість цього погодитися на мінімальний рівень у витратах 2% свого економічного виробництва на оборону. І навіть це може бути складно, особливо тому, що економіки страждають від високих цін на продовольство та енергію.

Так, ціль почнуть обговорювати під час дводенної зустрічі міністрів оборони у Брюсселі.

Старший науковий співробітник Німецької ради з міжнародних відносин і колишній помічник генсека НАТО Генріх Браусс.

Якби Столтенбергу вдалося отримати згоду всіх, що 2% повинні бути мінімальним, то це вже було б політично значущим процесом.

У листопаді Столтенберг заявив, що інвестиції в оборону будуть важливою темою на Вільнюському саміті, додавши, що "2% ВВП на оборону слід вважати мінімальним, а не стелею".

Оскільки Польща вже планує витрачати 4% свого валового внутрішнього продукту на оборону, союзники по НАТО можуть зіткнутися з тиском з боку східних країн щодо подальшого збільшення витрат.

Але вища цифра може зіткнутися з відмовою з боку менших країн з відносно високим ВВП. Хоча союзники загалом погоджуються, що їм потрібно витрачати більше, одним із головних невирішених питань буде те, як швидко вони повинні це робити.