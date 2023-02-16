У Покровську завершили рятувально-пошукову операцію [ Редагувати ]
Удар зі "Смерчів" по Покровську. У місті завершили рятувально-пошукову операцію. Внаслідок ворожого обстрілу по п'ятиповерхівці загинули троє людей, ще 11 отримали поранення. Докладніше далі.
Цей день міг стати останнім у житті пенсіонерки з Покровська. Вона разом з чоловіком була в одній з квартир п'ятиповерхівки, по якій близько 10 ранку вдарили російські загарбники.
Муж у меня там погиб, привалило. На кухне. И я была на кухне. - Как вы спаслись? Я выходила, он стоял возле выхода, возле холодильника, а оно как ударило… - Вы точно уверены, что он погиб? - Ну, я так думаю. Привалило ж…
Ще одна жінка уважно вдивляється у вікна на третьому поверсі. Там її родич.
О, Господи! - Живий, все нормально! - Живой?! - Живой!!
Невдовзі у вікні з'являється чоловік. Пожежною драбиною він спускається на землю. Жінка полегшено зітхає.
Ой, слава Богу!
Рятувальники та поліцейські обходять кожен під'їзд у пошуках людей, що могли опинитися під завалами.
Живые есть? - Тут вряд ли кто-то живет.
Олександра Гаврилко, речниця Гу НПУ в Донецькій обл.:
Парамедики національної поліції обходять всі квартири разом з ДСНС всі квартири, і перевіряють хто є постраждалі. Надаємо допомогу людям. Медичну допомогу, психологічну допомогу.
Верхні поверхи будинку зруйновані.
Олег Кирницький, старший інспектор відділу комунікації Гу НПУ в Донецькій обл.:
П'ятий поверх будівлі. Зараз можна побачити, що плити обвалилися. Здається у цій квартирі нікого не було. квартира зруйнована вщент.
З пошкоджених квартир рятувальники та правоохоронці виносять постраждалих. Їх доправляють до найближчої лікарні. З-під завалів вдалося витягти живими 12 людей. Один чоловік загинув на операційному столі. Рятувально-пошукова операція тривала до пізнього вечора. Допоки з-під руїн не дістали тіло останньої жертви трагедії. Ударом російські загарбники забрали життя трьох мирних жителів Покровська.
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