"З сьогоднішнього дня світла буде більше": на Рівненській АЕС запустили ще два енергоблоки

В Україні запрацювали два енергоблоки на АЕС, завдяки цьому знизиться дефіцит електрогенерації у мережі. Про це повідомив голова "Енергоатому" Петро Котін під час відвідин однієї зі станцій. Міністр енергетики Герман Галущенко наголосив, що всі ці заходи суттєво скорочують дефіцит електроенергії та скорочують кількість її відключень