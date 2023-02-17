У Києві тролейбуси та трамваї повернулися на маршрути [ Редагувати ]
Весь електротранспорт Києва 17 лютого повернувся на маршрути. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.
Протягом останніх днів, по черзі запускалися окремі лінії трамваїв та тролейбусів. А сьогодні весь електротранспорт столиці повернувся на свої маршрути!
Зараз на 46-ти тролейбусних маршрутах Києва працює 286 одиниць транспорту, а на 32-х трамвайних - 195.
Загалом столиця жила без електротранспорту 56 днів.
Нагадаємо, 23 грудня 2022 року через дефіцит електроенергії робота наземного електротранспорту столиці (трамваїв та тролейбусів) була зупинена. На маршрутах наземного електротранспорту працювали автобуси.
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