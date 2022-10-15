З суботи, 15 жовтня, у Києві на окремих маршрутах можна оплатити проїзд у комунальному громадському транспорті банківською карткою. Про це повідомив мер української столиці Віталій Кличко.

Відсьогодні в наземному комунальному громадському транспорті столиці розпочали підключення маршрутів, на яких можна буде розрахуватися за проїзд банківською карткою. Для оплати проїзду достатньо прикласти банківську картку або гаджет з функцією безконтактної оплати до валідатора. Підтвердженням роботи системи на тому чи іншому маршруті є фірмові наліпки на валідаторах.

Сервіс дозволяє користуватися також і застосунком Київ Цифровий, і карткою киянина. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою - 8 грн.

Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на Картці Киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга.

Оплата проїзду банківською карткою вже доступна в автобусах за маршрутами: 6, 21, 41, 46, 50, 59, 61, 70, 73, 79, 98, 99, 101, 102, 103, 114.



Упродовж двох-трьох наступних тижнів система працюватиме вже на всіх маршрутах і всіх видах комунального наземного громадського транспорту.