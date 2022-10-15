У Києві сплатити за проїзд у наземному транспорті тепер можна банківською карткою [ Редагувати ]
Джерело: Вечірній Київ
З суботи, 15 жовтня, у Києві на окремих маршрутах можна оплатити проїзд у комунальному громадському транспорті банківською карткою. Про це повідомив мер української столиці Віталій Кличко.
Відсьогодні в наземному комунальному громадському транспорті столиці розпочали підключення маршрутів, на яких можна буде розрахуватися за проїзд банківською карткою. Для оплати проїзду достатньо прикласти банківську картку або гаджет з функцією безконтактної оплати до валідатора. Підтвердженням роботи системи на тому чи іншому маршруті є фірмові наліпки на валідаторах.
Сервіс дозволяє користуватися також і застосунком Київ Цифровий, і карткою киянина. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою - 8 грн.
Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на Картці Киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга.
Оплата проїзду банківською карткою вже доступна в автобусах за маршрутами: 6, 21, 41, 46, 50, 59, 61, 70, 73, 79, 98, 99, 101, 102, 103, 114.
Упродовж двох-трьох наступних тижнів система працюватиме вже на всіх маршрутах і всіх видах комунального наземного громадського транспорту.
по темі
У Дніпрі ворожі ракети знищили транспортне підприємство. Під час пожежі, яку спричинив удар, згоріли 52 автобуси, ще 98 пошкоджені
Мер Києва Віталій Кличко порадив киянам не нехтувати безпекою, оскільки загроза ракетних ударів триває, та повідомив про результати вранішніх обстрілів столиці
Київський фунікулер відновить роботу після планового ремонту
У Києві та області можливі відключення електроенергії внаслідок вранішнього ракетного удару
У центрі міста, там, де влучили ракети, комунальники вже поклали новий асфальт. Відновили й рух автівок. Загалом, окупанти ранком понеділка пошкодили з півсотні житлових будинків, три школи, дитячий садок, університет, лікарні.