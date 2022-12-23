У Києві зупиняються трамваї та тролейбуси - Кличко [ Редагувати ]
У Києві через дефіцит електроенергії припиняє роботу наземний електротранспорт - трамваї та тролейбуси. На всіх маршрутах наземного електротранспорту відтепер курсують автобуси. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Аби забезпечити перевезення киян на маршрутах, де їздили трамваї і тролейбуси, ми випустили 222 автобуси. Це додаткових 38 автобусних маршрутів на заміну тролейбусам. Та 17 - на заміну трамваїв.
Загалом сьогодні на 126 автобусних маршрутах міста працюють 440 автобусів. Це - весь рухомий склад автобусів, що є в наших автопарках.
Також перевезення киян забезпечують і приватні перевізники - на 98 маршрутах працюють загалом 846 автобусів.
Метро в Києві працює. Наразі відкриті 50 станцій із 52. Дві станції - "Гідропарк" і "Дніпро" - тимчасово закриті.
Нагадаємо, 20 грудня столична влада відкрила станції метро "Хрещатик" і "Майдан Незалежності", які були зачинені від початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну.
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