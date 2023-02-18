Згідно з офіційними повідомленнями, головною темою перемов цього разу була економіка.

лукашенко кличе Байдена до Мінська на розмову з путіним. Самопроголошений президент Білорусі готовий навіть прислати свій літак за американським президентом, коли той приїде 20 лютого до Польщі. Про таке він заявив учора в Москві - під час зустрічі з путіним.

Диктатори розмовляли у російському Ново-Огарьово. Це перший візит лукашенка до росії цього року. Минулоріч він бував там аж 7 разів. З чим прибув цього разу? Знає Ольга Жидецька.

На аудієнцію до путіна цього разу лукашенко прибув у веселому, навіть грайливому настрої. Cпілкування перед камерами розпочав із жартів.

Згідно з офіційними повідомленнями, головною темою перемов цього разу була економіка.

Товарооборот растет. Он достиг рекордного уровня за прошлый год. Свыше 43 миллиардов долларов. И что самое главное, что меня очень радует - мы расширяем (у нас и так в принципе була хорошо поствлена эта работа), но расширяются возможности в области кооперации.

лукашенко переможно запевняє - це все завдяки західним санкціям. Мовляв, вони перетворили колишніх конкурентів на партнерів, що разом працюють на імпортозаміщення двох ізольованих країн.

Так что даже здесь миролюбивым странам, в кавычках, не удалось нас так зажать, что лучшие умы, как они говорят, сбежали из наших стран. Так что импортозамещение все-таки продвигается.

Плани з імпорозаміщення в лукашенка далекосяжні. Мовляв, навіть проблему забороненої для ввезення до Білорусі і росії мікроелектроніки місцеві інженери знають, як вирішити. Хай хоч вона й буде без префіксу мікро- .

Сегодня специалисты говорят - "Не переживайте, передайте Владим Владимировичу - мы выполним все необходимое. Ну чуть-чуть габариты будут больше, но в ближайшее время мы знаем, куда нам двигаться.

Незабаром лукашенко збирається будувати й винищувачі.

В правительстве готовы выйти на производство самолета Миг-25 по-моему, ну который себя хорошо в Украине показывает - штурмовик - рабочая лошадка. Готовы в Беларуси производить при небольшой поддержке со стороны российской федерации технологической.

Та й взагалі у допомозі російським оупаційним військам - запевняє білоруський диктатор - він стахановець.

Все, о чем мы договаривались с вами в свое время - совсем недавно, вот месяца три назад - по обороне и безопасности - беларусская сторона 100 процентов выполнила по прошлому году. 100 процентов и даже больше сделали.

Про Україну перед камерами диктатори не говорять. Натомість путін хвалить прес-конференцію для іноземних ЗМІ, яку мінський колега дав напередодні. На ній лукашенко був в ударі. Таврував захід у розвʼязанні війни, запросив до себе Байдена - миритися з путіним, погрожував уявним загарбникам… А також знову пообіцяв надати свою територію росіянам для наступу.

Я готов - и не просто предоставить, а и воевать с россиянами, воевать с територии Беларуси лишь только в одом пока случае, если оттуда хоть один солдат с ружьем придет на нашу територию убивать моих людей.

Які насправді плани виношують диктатори, намагаються з'ясувати і розвідка, і журналісти. На початку лютого у Білорусі завершилися спільні з росіянами двотижневі літно-тактичні навчання. Нині ж російське незалежне ЗМІ з посиланням на анонімне джерело в Міноборони повідомило, що через виснаження наземних сил окупанти планують масово залучити до боїв авіацію, яку досі берегли.

На це у ЗСУ запевняють - за діями противника пильно стежать і легкої літної прогулянки він точно не матиме. З якого б боку не атакував.Та й на землі уздовж північного кордону наші хлопці постійно тренуються, щоби дати гідну відсіч ворогам.