Аргентина направила в Україну партію гумдопомоги [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Новий літак із гуманітарною допомогою для України відправився з Аргентини до Польщі.
Як повідомляє МЗС Аргентини.
Керівництво Агентства з міжнародного співробітництва та гуманітарної допомоги Аргентини, яке перебуває у підпорядкуванні МЗС та керується Сабіною Фредерік, сприяло у відправленні 12-ї партії допомоги українцям, які постраждали від війни.
За словами МЗС, партію гуманітарної допомоги зібрала українська діаспора, яка мешкає в Аргентині.
До неї, зокрема, увійшли ліки, які пожертвувала аргентинська фармацевтична компанія. З Польщі гуманітарну допомогу мають доставити до Києва.
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