Новий літак із гуманітарною допомогою для України відправився з Аргентини до Польщі.

Як повідомляє МЗС Аргентини.

Керівництво Агентства з міжнародного співробітництва та гуманітарної допомоги Аргентини, яке перебуває у підпорядкуванні МЗС та керується Сабіною Фредерік, сприяло у відправленні 12-ї партії допомоги українцям, які постраждали від війни.

За словами МЗС, партію гуманітарної допомоги зібрала українська діаспора, яка мешкає в Аргентині.

До неї, зокрема, увійшли ліки, які пожертвувала аргентинська фармацевтична компанія. З Польщі гуманітарну допомогу мають доставити до Києва.