До Києва прибула очільниця МВФ Крісталіна Георгієва [ Редагувати ]
Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва у понеділок, 20 лютого, прибула з візитом до Києва. Про це повідомляють українські ЗМІ з посиланням на джерела у фінансових колах.
Візит глави МВФ пов'язаний з роботою над новою програмою МВФ для України.
Офіційної інформації про прибуття Георгієвої до Києва наразі немає.
Міжнародний валютний фонд (МВФ) досяг домовленості з представниками України щодо моніторингу економіки, що дає змогу перейти до обговорення повномасштабної програми кредитування країни. Про це йдеться у заяві, поширеній організацією 17 лютого.
Співробітники МВФ та влада України досягли домовленості на рівні персоналу про перший та остаточний огляд у рамках програми моніторингу за участю Виконавчої ради [організації]. Ця домовленість, яка має отримати схвалення керівництва МВФ, відкриває шлях до початку обговорення повномасштабної програми підтримки фонду.
Глава місії МВФ Гевін Грей провів із представниками України консультації у Варшаві з 13 по 17 лютого. На них, зокрема, було обговорено економічну ситуацію в Україні. Як зазначив Грей, "у 2022 році ВВП України скоротився на 30%, що менше, ніж очікувалося, а інфляція почала знижуватися".
За оцінками МВФ, українська "економіка пристосовується, впродовж року очікується поступове економічне відновлення".
У МВФ вважають, що "повномасштабна програма МВФ сприяла б зусиллям українського уряду щодо вступу до ЄС".
Директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва, виступаючи на Всесвітньому урядовому саміті в Дубаї минулого тижня, заявила, що Україні потрібно від $40 до $48 млрд додаткового фінансування у 2023 році.аві в п’ятницю, 17 лютого, завершилась Місія Міжнародного валютного фонду для підготовки до перегляду моніторингової програми - співробітники Фонду та українська влада досягли домовленостей на рівні персоналу. Триває робота над новою програмою.
Міжнародний валютний фонд вже за кілька тижнів завершить підготовку програми підтримки України, наразі план має бути схвалений керівництвом Фонду.
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