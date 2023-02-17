Повноцінна кредитна програма для України: МВФ побачив підстави для підготовки [ Редагувати ]
Україна та персонал МВФ досягли домовленості щодо перегляду "Програми моніторингу" за участю Ради директорів. Тепер цю домовленість має затвердити керівництво організації. Про це повідомляє Міжнародний валютний фонд.
Персонал МВФ і українська влада досягли домовленості на рівні персоналу щодо перегляду Програми моніторингу за участю Ради директорів (PMB). Завершення першого й останнього перегляду, який підлягає затвердженню керівництвом МВФ, відкриває шлях до початку обговорення повноцінної програми, яку підтримує МВФ.
В організації зазначили, що завдяки спільним зусиллям уряду України та Національного банку України виконано всі кількісні та індикативні завдання на кінець грудня, а також усі п’ять структурних контрольних показників на кінець січня. Серед них:
- подання Урядом до парламенту пакета податкових законів, спрямованих на збільшення надходжень;
- вжиття заходів Міністерством фінансів щодо усунення заборгованості;
- розробка концептуальної записки для системи соціального захисту;
- створення наглядової ради "Нафтогазу";
- узгодження ключових елементів діагностики банківського сектора.
Повноцінна програма МВФ підтримала б зусилля українського уряду щодо вступу в ЄС. Зокрема, необхідно просувати реформаторські ініціативи для підвищення продуктивності та конкурентоспроможності приватного сектору, щоб допомогти закласти основу для міцного післявоєнного зростання на тлі прогресу на шляху вступу до ЄС.
За їх словами, Київ досягає прогресу в реформах, спрямованих на зміцнення державного управління, боротьбу з корупцією та верховенство права, а також закладає основи для післявоєнного зростання, хоча порядок денний реформ у цих сферах залишається важливим.
Державний сектор відіграватиме важливу роль у процесі реконструкції, а заходи щодо підвищення ефективності та прозорості державних фінансів та управління будуть критично важливими.
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