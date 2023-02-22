"Путін ніколи не переможе в Україні. Він недооцінив стійкість українців, а також згуртовану допомогу Заходу. І ця підтримка лише зростатиме - аж до самої перемоги України." Про це заявив президент США Джо Байден під час візиту до Польщі. Більше - у сюжеті Катерини Кравець.

З Києва - до Варшави. Після несподіваного візиту до України президент США поїхав до Польщі. Ці відвідини, на відміну від українських, анонсувалися Держдепом. За останній рік це вже другий візит Байдена до країни: для Штатів Польща стала геополітично значущою - впевнена польська влада.

Анджей Дуда, президент Польщі:

Символічно це надзвичайно важливо. Це візит до нашого регіону. У поєднанні з візитом до Києва це дуже сильний сигнал про відповідальність, яку Сполучені Штати постійно беруть на себе за безпеку Європи та світу. Ми намагаємося бути не лише тими, чия безпека гарантована США та НАТО, але й тими, хто також несе цю безпеку іншим. До країн Балтії, де ми виконуємо місію повітряного контролю. Нашим союзникам з Румунії, де наші військові перебувають у складі контингенту НАТО. До Латвії, де також стоять наші солдати і наші танки.

Джо Байден, президент США:

Як я раніше казав Путіну - ви хочете "фінляндизації" НАТО, а отримуєте "натоїзацію" Фінляндії. Тоді я ще не знав, що Швеція теж приєднається до Альянсу. Але крім жартів, НАТО ніколи не перебувала кращому становищі, ніж зараз.

Та найбільше чекали промови американського президента до роковин російського повномасштабного вторгнення в Україну. Її Байден виголосив перед Королівським замком у Варшаві.

Джо Байден, президент США:

Рік тому світ готувався до падіння Києва. Я повернувся звідти і можу засвідчити: Київ стоїть! З гордістю. З високо піднятою головою. І найголовніше - він стоїть вільним. Не може бути жодних сумнівів: наша підтримка України не похитнеться, НАТО не розділиться і ми не втомимося. Боягузницька жажда Путіна чужої землі та влади завершиться поразкою. А любов українського народу до своєї країни - перемогою.

Путін прорахувався від самого початку - і в Україні, і в реакції цивілізованого світу - впевнені у США.

Джо Байден, президент США:

Він гадав, що автократи як він - сильні, а демократичні лідери - слабкі, а потім зіткнувся зі сталевою волею Америки та країн у всьому світі, які відмовилися прийняти світ, де керує страх. Не сумнівайтеся у вірності Сполучених Штатів нашому союзу НАТО та принципу П'ятої статті. Кожен член НАТО її знає. Знає її і Росія: напад на одну країну - це напад на всіх.

Сьогодні впродовж дня американський президент зустрінеться у Варшаві з лідерами "Бухарестської дев'ятки" - ідеться про країни східного флангу НАТО. Більшість з них виступають за нарощування військової допомоги українській армії.