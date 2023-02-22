Бахмут залишається ціллю номер один для російських військ. Щодня на цьому напрямку відбуваються десятки бойових зіткнень. Наші сили оборони стримують ворога. Допомагає у цьому злагодженість дій різних підрозділів. Як працюють мінометники - бачив наш воєнкор Руслан Смєщук. Його репортаж - далі.

Це - ділянка фронту між Бахмутом та окупованою Горлівкою. Місце, де попри перевагу у силах, росіяни так майже і не змінили лінію зіткнення. Тут і погода, і головне - місцевість допомогають.

День яскравий, їм не комфортно іти в атаку, сліпить. І ще в нас тут комфортне положення для оборони.

І оборона виглядає й так.

Позивний "Умбар", військовослужбовець ЗСУ:

Ми прикриваємо нашу піхоту. Тобто якщо ворог починає активність - ми його призупиняємо. Коли ми знаходилися в дуже гарячих точках, то кілька раз зривали їхні атаки. І зберігши тим самим життя нашій піхоті.

Руслан Смєщук, кореспондент:

Після пострілу починається такий самий небезпечний час. Міну може засікти або спостерігач, або артилерійський радар. І у це місце, де стоїть міномет, потім може прилетіти. Ну як потім - от зараз.

Тому розрахунок діє максимально злагоджено. Це економить час. Напоготові - Одеса. Мінометник з чорноморським позивним тримає великокаліберну міну. Вона полетить наступна.

Після кожного пострілу мінометники корегуються.

Позивний "Одеса", військовослужбовець ЗСУ:

Лучше…краще попасти, чим просто накидати.

Адже менше навантаження на ствол, менше мін. І менше часу ти в ситуації загостреної небезпеки. Бо мінометний розрахунок максимально відкритий - саме в час, коли стріляє.

Руслан Смєщук, кореспондент:

Знімаємо дуже обережно, тому що міномет - гарна зброя, він дозволяє стріляти по навісній траєкторії, вражати ворожу піхоту навіть прикриту окопом. Але це зброя близькобійна. Це лічені кілометри. Тому "в отвєточку" по розрахунку - якщо його побачать, прилітає все. Крім того, зараз ясна погода, а це значить, що безпілотники росіян бачать набагато кілометрів. Тож треба бути обережними, швидкими і технічними…ну якими і є мінометники.

Позивний "Умбар", військовослужбовець Збройних сил України:

Були в нас досить лячні дні, коли ми работали під обстрілами у відповідь. А був момент, коли мені снаряд ледве в голову не прилетів. Я бачив як ця задня крильчатка в нього крутиться. Це було трохи лячно.

От зараз, на щастя, не так, але певний момент ми проводимо в укритті. Тут можна зняти броню, і випити кави чи чаю. З вулиці - саме воно. Тут же чесно розповідають про ситуацію.

Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:

Ми ведем активну оборону. Досить рідкі зустрічі з противником - вони не дуже хочуть лізти на наші позиції. Ми їх відповідно вишукуєм і відстрілюєм.

Невдовзі ми працюємо вже на іншій позиції.

Руслан Смєщук, кореспондент:

А це вже 82 міліметровий міномет. Міномет меншого калібру. Тож діє він на ще ближчу дистанцію. Знімаю вкрай обережно, щоб не засвітити позицію, не треба допомогати росіянам. І він теж зараз буде працювати.

Після кожного пуску міни - корегування.

Олег, військовослужбовець Збройних сил України:

Після пострілу збилася ця булька. Я її наводжу на основну. Щоб кожна міна попадала в ціль, нужно, щоб булька дивилася ось сюди в приціл.

Прямо зараз над ворожими позиціями завис наш безпілотник - і він корегує вогонь, це все відбувається в режимі реального часу. Хлопці дивляться куди вони влучають і потім корегуються, і продовжують ось такий - вогняний тиск на ворога.

Саме так зараз виглядає активна оборона - тут на сталих позиціях. Там, де росіянам вдається, незважаючи на втрати, тиснути сили оборони - ситуація напруженіша. Тут, на Сході, триває важка фронтова зима.