Коли Україна переходить на літній час: точна дата переведення годинників [ Редагувати ]
Щороку в Україні двічі на рік переводять годинники. Восени – на зимовий час, а навесні – на літній час.
Згідно з ухвалою Кабміну від 13 травня 1996 року "Про порядок обчислення часу на території України", перехід на літній час проводиться в останню неділю березня о 03:00. Стрілки потрібно перевести на годину вперед.
Цього року дата переведення годинників випадає на 26 березня. А значить, з 27 березня українці прокидатимуться вранці на годину раніше і раніше ітимуть на роботу та навчання.
Вплив переведення годинників на здоров'я
Для мешканців України зимовий час вважається оптимальнішим, тим більше, що перехід восени на нього відбувається більш плавно. А ось навесні багато людей складніше сприймають переведення годинника і часом потрібно не менше ніж тиждень, щоб адаптуватися.
Основні проблеми виникають зі сном – безсоння, сильна сонливість, і як наслідок – зниження працездатності, порушення концентрації, млявість.
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