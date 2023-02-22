Щойно росія почала вторгнення, 141 країна це засудила, віддавши голоси за резолюцію Генасамблеї ООН. Тоді, на самому початку війни, багато хто у світі ще не до кінця розумів - що саме відбувається, яким буде масштаб руйнувань і кількість загиблих. Зараз, рівно через рік, вже ні в кого немає ілюзій. Отже, і держави, які сумнівалися; не хотіли зіпсувати відносини з москвою; думали, що "це не їхня війна" - сьогодні, у лютому 2023-го, мають проголосувати ще раз. І це вже будуть інші формулювання і, як очікується, інша кількість голосів.

Лінда Томас-Грінфілд, постійна представниця США при ООН:

У нас є 68 країн, які виступили як співавтори цієї резолюції. І ми продовжуємо працювати з іншими державами. Думаю, підтримати саме цей документ - просто, адже він закликає до миру, закликає до переговорів - відповідно до Статуту ООН. Такий текст країни світу мають підтримати. Не можу передбачити результат; просто скажу - враховуючи всю роботу, яку всі ми провели, з нетерпінням чекаємо і потужних дебатів, і обговорень, і голосування.

Інтригу днями вніс Китай, заявивши, що планує запропонувати власний план врегулювання. І зважаючи на близькість позицій Пекіна і Москви, у кулуарах ООН лунали навіть припущення: мовляв, не виключено, це Кремль таким чином спробує "вкинути" якісь ідеї. Сподіваючись: те, що не сприйняли б від Москви, почнуть обговорювати, якщо це формально пропозиції від Піднебесної. Але у будь-якому разі Посол Томас-Гранфілд не очікує, що "китайський план" (якщо він навіть і буде) якось заважатиме українській резолюції.

Лінда Томас-Грінфілд, постійна представниця США при ООН:

Ми не очікуємо і не прогнозуємо, що Китай надасть будь-яку контр-резолюцію. А у самому документі - ми закликаємо до переговорів, закликаємо обидві сторони сісти разом, закликаємо до миру. Але будь-яке припинення бойових дій вимагає від росіян, які розпочали бойові дії, припинити цю війну. Якщо Україна припинить воювати - Україна перестане існувати; якщо Росія припинить воювати - просто закінчиться війна.

При цьому (і цю позицію американської адміністрації ще раз підкреслила Посол Томас-Грінфілд) - коли і за яких умов починати переговори з Москвою - визначатиме не Вашингтон, а Київ. Тут рішення за Україною. А от щодо резолюції на підтримку країни (а це має бути головним підсумком цих ООНівських днів, головним документом), то американські дипломати бачать кілька наслідків.

Лінда Томас-Грінфілд, постійна представниця США при ООН:

Вона надсилає рішучий сигнал - перш за все Росії, - що їхні дії є неприйнятними. Це ізолює Росію в Генеральній Асамблеї, у Раді Безпеки, в усьому світі. І потужне голосування також стане повідомленням Москві - їй потрібно сісти за стіл переговорів. Зараз вона є країною-вигнанцем. І якщо хоче рухатися вперед - повинні закінчити цю війну. Але єдиний шлях до перемовин - вивести свої війська з України та припинити війну. І завдяки голосуванню на Генеральній Асамблеї вони побачать, що світ залишається єдиним проти їхніх дій в Україні.

Відповідаючи на мої питання, посол пояснила, що консультації щодо тексту "української резолюції" тривають до останнього. І українські дипломати, і її офіс проводили чимало переговорів, збираючи і групи представників країн, і організовуючи зустрічі тет-а-тет. Головним було зберегти жорсткі формулювання у тексті, зберегти слова засудження Росії, - і водночас зробити так, щоб у документі не залишалося моментів, із якими хтось був би не згоден. Підсумок - вже завтра побачимо на табло. У залі Генеральної асамблеї.