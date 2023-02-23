Рада позбавила Трухіна депутатського мандата [ Редагувати ]
У четвер, 23 лютого, Верховна Рада України позбавила депутатських повноважень Олександра Трухіна, який пропонував поліцейським хабар за втечу з місця ДТП. Про це повідомляє Ярослав Железняк в Telegram.
За його словами, рішення щодо позбавлення Трухіна мандата підтримали 288 парламентарів.
Раніше ми писали про те, що депутат Олександр Трухін написав заяву про складання мандата.
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