У четвер, 23 лютого, Верховна Рада України позбавила депутатських повноважень Олександра Трухіна, який пропонував поліцейським хабар за втечу з місця ДТП. Про це повідомляє Ярослав Железняк в Telegram.

За його словами, рішення щодо позбавлення Трухіна мандата підтримали 288 парламентарів.

Раніше ми писали про те, що депутат Олександр Трухін написав заяву про складання мандата.