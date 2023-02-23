У четвер, 23 лютого, народний депутат Ярослав Железняк заявив, що депутат Олександр Трухін написав заяву про складання мандата. Про це він написав у Telegram.

Верховна Рада України розгляне її на найближчому засіданні.

Відповідну постанову вже вніс регламентний Комітет ВРУ і зала розгляне її на найближчому засіданнію

Заява датована 22 лютого 2023 року, коли Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості Трухіна за спробу підкупити патрульних. Згідно з Конституцією, нардеп достроково припиняє свої повноваження у разі набрання законної сили обвинувального вироку щодо нього.