Депутат Трухін написав заяву про складання мандата [ Редагувати ]
У четвер, 23 лютого, народний депутат Ярослав Железняк заявив, що депутат Олександр Трухін написав заяву про складання мандата. Про це він написав у Telegram.
Верховна Рада України розгляне її на найближчому засіданні.
Відповідну постанову вже вніс регламентний Комітет ВРУ і зала розгляне її на найближчому засіданнію
Заява датована 22 лютого 2023 року, коли Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості Трухіна за спробу підкупити патрульних. Згідно з Конституцією, нардеп достроково припиняє свої повноваження у разі набрання законної сили обвинувального вироку щодо нього.
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