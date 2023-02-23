Країни "Великої сімки", до якої входять США, Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, Франція та Японія, домовились про фінансову допомогу Україні в 2023 році у розмірі $39 млрд. Відповідне рішення ухвалили за підсумками зустрічі міністрів фінансів і глав центробанків країн G7 в індійському Бангалорі.

Спільна заява G7опублікована на сайті Мінфіну Японії.

На 2023 рік, відповідно до потреб уряду України, ми збільшили наші зобов'язання бюджетної та економічної підтримки до $39 млрд... Ця підтримка надасть Україні впевненості та дозволить владі гарантувати функціонування держави, продовжити надання основних послуг, здійснити ремонт критичної інфраструктури та стабілізувати економіку. Це також підтримає Україну в її прагненні захистити свою країну.

У заяві згадуються інші заходи підтримки України від країн організації, зокрема постачання озброєння, навчання українських військових, гуманітарна допомога.

20 лютого стало відомо, що Японія, яка головує в G7 у 2023 році, надасть Україні $5,5 млрд. США сумарно виділили Києву щонайменше $13 млрд.