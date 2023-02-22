Зеленський виступить на відкритті онлайн-зустрічі лідерів G7 [ Редагувати ]
24 лютого президент України Володимир Зеленський візьме участь у відкритті онлайн-зустрічі лідерів країн "Великої сімки". Про це заявив генеральний секретар кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно.
Він не став уточнювати подробиці виступу українського лідера, дише зазначив, що ситуація в Україні стане центральною темою переговорів представників країн G7.
У січні газета Nikkei повідомила, що Японія планує запросити на саміт G7 у Хіросімі президента України. У 2023 році Японія головує в G7, щорічний саміт організації має відбутися з 19 по 21 травня.
Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда вважає, що Володимир Зеленський зможе прямо розповісти західним лідерам про ситуацію у країні та на фронтах.
У 2023 році Японія головуватиме у "Великій сімці". Щорічний саміт лідерів G7 має відбутися з 19 по 21 травня у Хіросімі. Влітку 2022 року Володимир Зеленський виступав на саміті G7 в онлайн-форматі на запрошення Німеччини.
До G7 входять Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, Франція, Японія та США.
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