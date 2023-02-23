Сполучені Штати можуть розширити номенклатуру засобів протиповітряної оборони, які надають Україні.

Про це повідомляє заступник голови Держдепу Вікторія Нуланд в інтерв'ю The Washington Post.

Також США хочуть у перспективі наділити Україну можливістю забезпечувати принципово жорсткіший, ніж зараз, прикордонний контроль.

"Ми намагалися планувати разом з українцями з оцінкою ними того, що вони збираються зробити "на землі", яка техніка, яка підготовка їм необхідні, щоб робити ці наступні кроки. Однак тепер так само важливо не просто думати про майбутню весну битву, а й Збройні сили України майбутнього", - йдеться у заяві.

За її словами, США потрібно думати про сильну інтегровану протиповітряну оборону для України, що включає такі засоби, які вже надавалися, і такі, які ще не передавали.

"Отже, ми розглядаємо все це на додаток до роботи з метою підтримки України в майбутніх битвах", - додала Нуланд.