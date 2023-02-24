Україна прагне розвивати відносини з країнами Африканського континенту. Президент України Володимир Зеленський хоче організувати саміт країн Латинської Америки та України та особисто відвідати його.

Президент вважає, що Україні потрібно робити кроки назустріч до країн Африканського континенту.

Так, він зазначив, що до повномасштабної війни у України не було міцного кулаку партнерів. Зараз він є, проте там не вистачає Африканського континенту.

"Я дуже хотів би зробити конференцію. Я хотів би зробити зустріч - саміт країн Латинської Америки та України. І ви знаєте, як мені складно виїжджати з держави, але спеціально на цю зустріч я поїхав би", - сказав він.

Зеленський вважає, що зміг би донести важливість співпраці медіа та суспільству країн Африканського континенту.

"Корона не впаде, у мене її немає. Я готовий іти назустріч, наші дипломати ідуть назустріч. Ми готові пахати 24 на 7", - сказав він.