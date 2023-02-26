Глава Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив телеканалу CBSNews, що на зустрічі в листопаді 2022 року голова Служби зовнішньої розвідки росії Сергій Наришкін поводився "зухвало і зарозуміло". За його словами, зустріч була "досить гнітючою".

Також було дуже зухвале ставлення з боку Наришкіна. Почуття зухвалості та зарозумілості... Почуття, яке, на мою думку, відображає власну думку путіна, його власну віру сьогодні в те, що він може змусити час працювати на нього, що він може розмолоти українців, що він може виснажити наших європейських союзників, що зрештою настане політична втома.

14 листопада в Анкарі відбулася зустріч Вільяма Бернса та Сергія Наришкіна. За словами Наришкіна, на ній обговорювався напад росії на Україну, а також ядерна безпека.