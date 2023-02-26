Глава ЦРУ Бернс розповів про зухвале ставлення Наришкіна на зустрічі в листопаді 2022 року [ Редагувати ]
Глава Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив телеканалу CBSNews, що на зустрічі в листопаді 2022 року голова Служби зовнішньої розвідки росії Сергій Наришкін поводився "зухвало і зарозуміло". За його словами, зустріч була "досить гнітючою".
Також було дуже зухвале ставлення з боку Наришкіна. Почуття зухвалості та зарозумілості... Почуття, яке, на мою думку, відображає власну думку путіна, його власну віру сьогодні в те, що він може змусити час працювати на нього, що він може розмолоти українців, що він може виснажити наших європейських союзників, що зрештою настане політична втома.
14 листопада в Анкарі відбулася зустріч Вільяма Бернса та Сергія Наришкіна. За словами Наришкіна, на ній обговорювався напад росії на Україну, а також ядерна безпека.
по темі
Президент США Джо Байден, який прибув до Києва з неоголошеним візитом, де зустрівся з українським колегою Володимиром Зеленським, анонсував новий пакет військової допомоги Україні та виділення "мільярдів" бюджетної підтримки
У президента США Джо Байдена зараз не планується зустріч із українським колегою Володимиром Зеленським
Джо Байден виступив із щорічним посланням до конгресу. Президент США пообіцяв підтримувати Україну "стільки, скільки потрібно". І жодного разу не згадав росію
У Держепартаменті США заявили про те, що в боях за Україну загинув ще один громадянин Сполучених Штатів Америки.
Адміністрація президента США анонсувала нові санкції проти росії, які планується запровадити спільно з G7. Обмеження зачеплять понад 200 фізичних та юридичних осіб, як російських, так і третіх країн у Європі, Азії та на Близькому Сході, "які підтримують військові дії росії"
"Рік жорстокої російської агресії. Рік героїчного українського спротиву. Рік європейської солідарності". Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн звернулася до громадян України в річницю початку повномасштабної війни