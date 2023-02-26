Сили ЗСУ збили літак окупантів під Авдіївкою [ Редагувати ]
Українські військові збили літак російських окупантів під Авдіївкою. Про це стало відомо під час відеозвернення президента Володимира Зеленського.
Особливо вдячний сьогодні нашим хлопцям із 110 механізованої бригади, які збили черговий ворожий літак під Авдіївкою.
При цьому президент не розповів більше жодних подробиць.
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