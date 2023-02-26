Компаніям по всьому світу заборонили продавати в росію комп'ютерні чіпи та інші високоточні товари, потрібні для виробництва зброї.

Рік українського спротиву - рік санкційного тиску на росію. Від лютого минулого року Євросоюз запровадив десять пакетів обмежувальних заходів, які б'ють по російській економіці. Як вдалося Європі згуртуватися, та які сектори російської промисловості зазнали найважчого удару - дивіться далі.

Нищівні санкції чи Третя світова? Таке питання поставив американський президент Джо Байден після лютневого вторгнення росії в Україну. Так почалося введення наймасштабніших санкцій в історії. За цей рік Євросоюз у координації з Америкою та іншими країнами Заходу ввів десять пакетів обмежень.

Анналена Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини:

Катастрофічна зміна ери. Але ті, хто думав, що європейці замруть в заціпенінні, очевидно помилились. І найбільше помилився російський президент.

Першим ударом стало замороження більшої частини валютних резервів російської федерації, санкції проти фінансових установ і відключення великих російських банків від "Свіфту". Це спровокувало паніку на тамтешніх ринках, вишикувавши простих росіян у черги до банкоматів. Несолодко було і заможним росіянам. Олігархам закрили доступ до рахунків на Заході. Заарештовані яхти, конфісковані вілли. Звичний лоск лакшері-життя осипався з російських багатіїв, мов застаріла штукатурка.

Британська влада упродовж останніх років поступово вводила обмеження проти статків російських товстосумів, змушуючи їх, наприклад, доводити легальне їх походження. Але останній - 2022-й рік - став рекордним. Лише за чотири місяці вдалося заморозити російських активів на понад 12 мільярдів фунтів.

Компаніям по всьому світу заборонили продавати в росію комп'ютерні чіпи та інші високоточні товари, потрібні для виробництва зброї. Десять санкційних пакетів підітнули ефективність російських підприємств, які виробляють зброю та транспорт. Євросоюз заборонив імпорт російського вугілля та золота, експорт у росію товарів розкоші, закрив рота російським пропагандистам, зробив жорсткішою візову політику, відібравши в росіян "золоті паспорти". За рік стало зрозуміло: санкції - це радше марафон на виснаження рф, ніж миттєвий нокаут. Адже росія намагається адаптуватися та вишукати лазівки з санкційних лещат.

Тобіас Більстрем, міністр закордонних справ Швеції:

Росія постійно намагається обійти санкції, щоб збільшити імпорт товарів, які можна використати для військових зусиль, і це потрібно усунути.

Персональні санкції як Європа, так і Америка, наклали на володимира путіна, сергія лаврова, дмитра мєдвєдєва та інших представників кремлівської верхівки. Санкційна війна проти росії також оголила чимало проблем в одностайності країн Євросоюзу. І тут насамперед йдеться про Угорщину. Орбан особисто вступався за певних російських олігархів, вимагаючи викреслити їх із санкційного списку, а його міністри погрожували накласти вето на санкції, виторговуючи преференції.

Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини:

Ми не надсилаємо зброю Україні. Ми також дуже обережні з грішми. Бо Брюссель віддасть Україні кошти, на які ми маємо право. Гуманітарна підтримка Києва не означає, що ми повинні розірвати зв'язки з Росією, бо це суперечитиме нашим національним інтересам.

Утім, Євросоюзу вдалося, хоч і не одразу, позбутися залежності від російських енергоносіїв. Першим під удар потрапив експорт газу. До нафти дійшли лише в шостому пакеті санкцій - у червні. З відтермінуванням у два етапи. Тож лише на початку лютого цього року набрала чинності заборона не тільки на російську нафту, а й на продукти нафтопереробки, як дизельне паливо. А в березні США планують переглянути встановлену світову планку в 60 доларів за барель на російську морську нафту - в бік зменшення. За подальші обмеження Україна - обома руками.

Володимир Зеленський, Президент України:

Санкції будуть вводитися і надалі, щоб нічого не залишилося від російської агресії. Наші дипломати та вся держава працюють над тим, щоб розширити глобальність, зокрема європейські санкції на російську атомну галузь, зокрема на "Росатом", усіх, хто причетний до ракетної програми і ядерного шантажу держави-терориста. Уже є відповідні кроки від партнерів: Сполучених Штатів, Британії. Очікуємо відповідних кроків від Європейського союзу.

І ці кроки обов'язково будуть. Адже і через рік після масштабного вторгнення росії, країни Заходу так само палко переконують, що підтримуватимуть Україну до переможного кінця.