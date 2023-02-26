У Києві відкрилась виставка робіт, представлених на Міжнародному конкурсі юних митців з 28-ми країн світу [ Редагувати ]
"Малюємо українською" - у Києві відкрилась виставка робіт, представлених на Міжнародному конкурсі юних митців з 28-ми країн світу. Для виставки обирали найкращі малюнки з більш ніж півтори тисячі надісланих. Тож, як українські діти, які вже мають гіркий досвід війни, сьогодні малюють свої враження і свої мрії - розкаже Олена Логінова.
Чорно-біле графічне зображення українського воїна. Про свій малюнок розповідає фіналістка конкурсу Єва Божинова. Дівчина каже: зображувала силу наших бійців...
Єва Божинова, фіналістка конкурсу:
Я хотіла підтримати наших бійців. Показати, щоб ми пам'ятали завдяки кому ми можемо кожен день спокійно жити, просинатись...
Загалом фіналістів міжнародного конкурсу "Малюємо українською" понад 300. Цілий місяць роботи надсилали з усього світу. Географія вражає: Канада, Австралія, Норвегія, Ізраїль, країни Європи.
Ірина Петренко, співорганізаторка конкурсу:
Звісно це була приємна новина: 28 країн - 1475 робіт. Це дуже гарний показник того, наскільки дітям, батькам, і вчителям в художніх колективах і закладах освіти важлива тема мови.
Людмила Строкова, генеральна директорка Національного музею Українського декоративного мистецтва:
Наші діти, які роз'їхалися по всьому світу, тікаючи від війни. Вони прислали свої роботи, вони взяли участь в цьому конкурсі - це дуже зворушливо для мене. Я розумію наскільки вони сумують за своєю країною, за своєю домівкою.
Особливість конкурсу і основна тема - це авторське бачення дітьми улюблених літер української абетки. Діти обирали для себе одну літеру і обігрували її у малюнках, створюючи цілі тематичні художні образи.
Олена Логінова, кореспондентка:
Ось як обіграла літеру "Д" дівчинка, яка родом з Маріуполя, але зараз живе в Канаді. Тут літера "Д" означає рідний дім, в якому всі щасливі.
Україна, рідна домівка, жовто-блакитний прапор, червона калина... Картини всі неповторні, але так чи інакше передають любов дітей до України...
Марія Ільїна, фіналістка конкурсу:
Я намалювала море, маршрутка на якій їдуть люди на море. Моряк продає морозиво там, де все добре, де немає війни. Коли війна закінчиться, вірю, що ось так і буде.
Олесь Соловей, художник, член журі конкурсу:
Вкрай важливо, що цей конкурс відбувається в такі важкі часи, тому що 9 рік іде війна - і війна за нашу ідентичність.
І ще однією "родзинкою" виставки був зал, де представлені малюнки присвячені проєкту відродження самобутньої української абетки - "Рутенія", якій вже понад 1000 років. Цими шрифтами користувалися українські князі, гетьмани і козаки... до того періоду, поки Петро Перший не заборонив писати українською.
Анжеліка Корнієнко, член журі конкурсу, кураторка проєкту "Рутенія - графіка української мови":
Ми з вами чуємо українською мовою, але вже понад 3 століття ми її не бачимо. У нас була така "Р", така "М", така "Л", така "О" - символ Бога, сонця. Нам треба писати "0", українці завжди писала літеру "О" через середину і точку.
Виставка "Малюємо українською" триватиме до кінця місяця. Всі роботи завантажать до електронного каталогу онлайн музею UA.Heritage. І далі роботи поїдуть мандрувати - спочатку у Львів, а потім у міжнародне турне - в Німеччину та Австралію.
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