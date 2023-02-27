Відтепер через мобільний застосунок "Дія" можна подати заяву про реєстрацію шлюбу. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

10 хвилин онлайн замість походів до ДРАЦСу, заповнення паперових заяв, перевірки в держреєстратора, витрати часу в банку та інших зовсім не романтичних речей.

На порталі обираєте місце, час формат та зал, де плануєте провести церемонію. ДРАЦС надішле на електронну пошту відповідь та деталі церемонії. Далі вам треба лише не забути з‘явитися у ДРАЦС у день одруження.