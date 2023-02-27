У "Дії" тепер можна подати заяву про шлюб [ Редагувати ]
Відтепер через мобільний застосунок "Дія" можна подати заяву про реєстрацію шлюбу. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
10 хвилин онлайн замість походів до ДРАЦСу, заповнення паперових заяв, перевірки в держреєстратора, витрати часу в банку та інших зовсім не романтичних речей.
На порталі обираєте місце, час формат та зал, де плануєте провести церемонію. ДРАЦС надішле на електронну пошту відповідь та деталі церемонії. Далі вам треба лише не забути з‘явитися у ДРАЦС у день одруження.
Як подати заяву на шлюб онлайн
- Авторизуватися на порталі Дія та перейти у розділ "Сім’я".
- Обрати послугу "Заява про шлюб".
- Заповнити заяву та обрати час і місце реєстрації.
- Сплатити адміністративний збір.
- Підписати заяву електронним підписом.
- Потрібно, щоб ваш партнер авторизувався у своєму кабінеті на порталі, перейшов на заяву за посиланням з пошти та підписав її електронним підписом.
Після цього обраний ДРАЦС надішле вам відповідь та деталі щодо церемонії на пошту.
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