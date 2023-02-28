У вівторок, 28 лютого, японський уряд запровадив нові санкції проти рф. Про це повідомляє МЗС Японії.

Під обмеження потрапили 73 організації, один банк держави-агресора та 48 фізичних осіб, серед яких 39 росіян і 8 колаборантів.

У списку опинилися заступник міністра оборони рф Віктор Горемикін, глава концерну "Калашников" Алан Лушніков та співробітники генерального штабу російських збройних сил.

Під санкції також потрапили начальник управління президента росії із забезпечення діяльності держради Олександр Харичев, його заступника Борис Рапопорт і Турпал-алі Ібрагімов, якого називають родичем голови Чечні Рамзана Кадирова.

Обмеження стосуються і ПВК "Вагнер", "Росбанку", низки інститутів та дослідницьких центрів, пов'язаних з військово-промисловим комплексом, зокрема фізичний інститут ім. П.М. Лебедєва та інших організацій.

Активи зазначених організацій в разі їх виявлення будуть заморожені", - додали у міністерстві.

Окрім цього, уряд Японії запроваджує й експортні обмеження щодо 21 російської організації.