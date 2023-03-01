Обстріли Херсона та області: за добу 5 людей загинули, 7 поранені [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Минулої доби російські окупанти 86 разів били по Херсону та області. Зокрема, Херсон був атакований 9 разів, за добу загинуло 5 людей, ще 7 отримали поранення.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Били з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків, БПЛА та авіації. Херсон армія рф обстріляла 9 разів – вкотре били по житлових кварталах міста", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, ворожі снаряди поцілили в територію державного підприємства та домівки херсонців.
Минулої добив регіоні через російську агресію 5 людей загинули, 7 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості.
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