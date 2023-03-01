Туреччина не підтримує жодних односторонніх санкцій проти інших країн, які запроваджуються без підтримки ООН. Про це заявив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу перед зустріччю зі своїм російським колегою сергієм лавровим. У питанні обмежувальних заходів Туреччина сама ухвалює рішення, зазначив дипломат.

Ми не приєднуємося до жодних односторонніх санкцій, підтримуємо лише ті, які запроваджено за підтримки ООН. Тож це стосується не лише росії, але ми також не підтримуємо санкції щодо Ірану чи будь-яких інших країн.

Туреччина також відкидає підозри США у постачанні електроніки подвійного призначення до росії. На початку лютого високопосадовий представник Мінфіну США Браян Нельсон під час спілкування з представниками турецького уряду та бізнесу застеріг їх від порушення санкцій.

У серпні 2022 року США попередили турецький бізнес про санкції проти нього за співпрацю з росією. Тоді й нинішнього року турецька влада заперечує можливість порушення західних санкцій проти рф.

Нагадаємо, росія висунула Туреччині умову продовження зернової угоди.