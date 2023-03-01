Чи є рішення про виведення українських військ із Бахмута: Череватий дав відповідь [ Редагувати ]
Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів про те, шо українське командування не ухвалювало рішення про вихід Сил оборони із Бахмута Донецької області, де наразі тривають запеклі бої.
Про це повідомляє CNN.
Якщо ми бачимо, що загроза нашому особовому складу і нашій оперативній обстановці є більшою, ніж необхідність утримувати територію, ми це робимо (відводимо війська, - ред.), але робимо це організовано, без паніки.
За його словами, командування оцінює необхідність подібного рішення в кожній конкретній ситуації.
Тільки командування бачить, наскільки така необхідність є в цій ситуації. А потім на засіданні Штабу приймається відповідне рішення. Можу сказати, що зараз такого рішення немає.
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