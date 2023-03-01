У Бахмуті прикордонники знищили підрозділ "вагнерівців" (відео) [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Українські прикордонники у Бахмуті знищили підрозділ найманців з ПВК "Вагнера", який готувався до наступу.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба.
Оператори безпілотників виявили місце зосередження ворожої піхоти, що готувалася до наступу. Координати цілі передали прикордонникам-мінометникам, які накрили підрозділ "вагнерівців" раптовим вогнем.
За попередніми даними, п'ять загарбників було знищено, ще 11 - поранено.
До того ж, безпілотник зафільмував типову поведінку найманців.
"Невідомий вагнерівець кинув амуніцію, забрав цінні речі у вбитих та втік. Як то кажуть: "Своіх нє бросаєм"", - додають прикордонники.
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