Українські прикордонники у Бахмуті знищили підрозділ найманців з ПВК "Вагнера", який готувався до наступу.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Оператори безпілотників виявили місце зосередження ворожої піхоти, що готувалася до наступу. Координати цілі передали прикордонникам-мінометникам, які накрили підрозділ "вагнерівців" раптовим вогнем.

За попередніми даними, п'ять загарбників було знищено, ще 11 - поранено.

До того ж, безпілотник зафільмував типову поведінку найманців.

"Невідомий вагнерівець кинув амуніцію, забрав цінні речі у вбитих та втік. Як то кажуть: "Своіх нє бросаєм"", - додають прикордонники.