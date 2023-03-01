На початку березня новий потужний землетрус може статися на Камчатці, Курильських островах, півночі Японії, Філіппін та тихоокеанського узбережжя Індонезії. Такий прогноз дав нідерландський сейсмолог Френк Хугербітс, який попереджав про можливий землетрус магнітудою 7,5 у Туреччині, Сирії та на Близькому Сході.

На YouTube-каналі наукової організації Solar System Geometry Survey опубліковано відео, в якому Хугербітс розповів, що розташування Землі, Меркурія та Сатурна може призвести до сильної сейсмічної активності 3 та 4 березня або 6 та 7 березня.

За його словами, магнітуда землетрусу може становити 7 або 8. За словами Хугербітса, зонами ризику стануть західне узбережжя Північної Америки та глибоководний жолоб Кермадек у південно-західній частині Тихого океану, а також райони Камчатки, Курильських островів, півночі Японії, Філіппін та тихоокеанського узбережжя Індонезії.

Не можна дізнатися напевно, але перший тиждень березня буде вкрай критичним. Ми можемо побачити землетруси магнітудою більше семи чи восьми.

Нагадаємо, у ніч на 6 листопада на кордоні Туреччини та Сирії сталися руйнівні землетруси магнітудою до 7,8. Лише в Туреччині загинули понад 44 тис. людей. У Сирії, за даними ВООЗ на середину лютого, кількість жертв становила щонайменше 8,5 тис.