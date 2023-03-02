Далі про ситуацію на Сході. Там тривають бої за Бахмут, Вугледар та деокуповані села Луганщини. Канонада не вщухає ані ні на мить. Українським захисникам удається відбивати потужні атаки ворожої армії.

Тим часом росіяни тероризують мирних українців, які досі залишають поруч із лінією фронту та потерпають від обстрілів. Знущаються і з тих, хто нині в окупації. Більше розкажемо в нашому огляді.

Ворожа армія намагається оточити місто. З цих окопів російські штурмовики атакували українських оборонців. Їх виявили наші розвідники та передали координати артилеристам. Раптовий вогневий наліт знешкодив підрозділ вагнерівців, що саме готувався до наступу.

Ситуація навколо міста дуже складна. Ворог тисне одразу з трьох сторін - на півночі намагається вийти на трасу з Часового Яру, на сході воює за розбиті будинки приватного сектору, на півдні лізе до пам'ятника-"літачка".

Позивний "Ютуб", військовослужбовець 93 бригади "Холодний Яр":

Отакий перший день весни, но хочу сказати, тут весною далеко не пахне. Порох, дим, взриви, стрілецькі бої на околицях міста, але наші хлопці все тримають і Бахмут під контролем української армії.

На болотах вкотре святкують оточення міста, але є одне але, кажуть наші військові.

Позивний "Ютуб", військовослужбовець 93 бригади "Холодний Яр":

Нічо не здається. Хочу сказати, що всі підрозділи на містах, всі получають рознарядку на день, бойове завдання. Все дуже контрольовано на даний момент. Вчора наша артилерія дуже добре відпрацювала по ворогу,

Під щільним вогнем загарбників і сусідній Часів Яр. Тут окупанти зруйнували школу. Уламок одного зі снарядів травмував місцеву мешканку. Її терміново доправили до лікарні.

Важкі бої - під Вугледаром. Тут ворог несе шалені втрати, кидаючи на полі бою вбитих та поранених. Ще живі руські танкісти записують відео після потрапляння в них нашого снаряду.

Густий чорний дим оповив окуповану Кадіївку на Луганщині. За мить до цього місцеві жителі чули гучний вибух. Так українські захисники знищили черговий склад снарядів окупантів.

Вночі ж бійці центру спецоперацій Служби безпеки України влаштували полювання на ворожі танки. Благодатний вогонь зійшов на ворожу техніку з неба за допомоги безпілотників. Спалено 6 російських бронемашин.

Окупанти все ще сподіваються захопити деокуповані села Луганщини. Від них залишилося не багато.

Я хочу сказати, що село було дуже красивим. І дивіться, що зробила ця, бля*ь, армія. Асвабадітелі, бля*ь. І це тільки частина того, що залишилося від цього села.

ерефія завдає збитків й окупованим територіям. Сільгоспвиробники не можуть продати зерно. Зібраний врожай гниє в елеваторах.

Генеральний штаб Збройних сил України:

Так звана "окупаційна влада" на неофіційному рівні заборонила всім місцевим пекарням приймати зернові від місцевих фермерів. Українські фермери в розпачі від великих втрат зібраного врожаю.

А ще окупанти ошукали пенсіонерів. Обіцяли перерахувати пенсії, але… чомусь перестали визнавати документи своїх квазіутворень. Тож у перерахунку людям відмовляють. Легітимність тимчасової влади вже викликає сумніви у пенсіонерів з ордло.