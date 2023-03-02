Квадрокоптери більше не можна замовити в росію - низка магазинів на китайському AliExpress заборонили доставку дронів до рф. Про це повідомляють росЗМІ.

Від сьогодні, 2 березня, на торговому майданчику AliExpress росіяни не можуть купити квадрокоптери від кількох компаній: DJI, Xiaomi, Hubsan та Autel. Вже куплені мають обмеження у функціоналі, зокрема за висотою.

Китайська компанія DJI - найбільший світовий виробник споживчих дронів - взагалі видалила програми для керування дронами з російського AppStore. На скарги росіян у DJI відповіли, що більше не надають їм своїх послуг.

Формально дрони на сайтах офіційних постачальників ще продаються, але при переході до магазину видає помилку та напис: "Такої сторінки немає".

Нагадаємо, у квітні 2022 року DJI припинила роботу в росії та в Україні. У компанії пояснили таке рішення "переоцінкою вимог відповідності ринку".