Aliexpress заблокував продаж дронів до росії [ Редагувати ]
Квадрокоптери більше не можна замовити в росію - низка магазинів на китайському AliExpress заборонили доставку дронів до рф. Про це повідомляють росЗМІ.
Від сьогодні, 2 березня, на торговому майданчику AliExpress росіяни не можуть купити квадрокоптери від кількох компаній: DJI, Xiaomi, Hubsan та Autel. Вже куплені мають обмеження у функціоналі, зокрема за висотою.
Китайська компанія DJI - найбільший світовий виробник споживчих дронів - взагалі видалила програми для керування дронами з російського AppStore. На скарги росіян у DJI відповіли, що більше не надають їм своїх послуг.
Формально дрони на сайтах офіційних постачальників ще продаються, але при переході до магазину видає помилку та напис: "Такої сторінки немає".
Нагадаємо, у квітні 2022 року DJI припинила роботу в росії та в Україні. У компанії пояснили таке рішення "переоцінкою вимог відповідності ринку".
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