На AliExpress появилась новая удобная функция - теперь доставлять заказанные товары можно прямо в отделения "Новой почты". Об этом пишет prostomob.com.

"Данная возможность будет очень актуальной сейчас, в период самоизоляции, когда большинство магазинов закрыты. Из-за этого количество заказов онлайн ощутимо возросло - на одном только AliExpress заказы возросли на 30%, если мы сравниваем с тем же периодом 2019-го года", - говорится в сообщении.

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По словам директора "Новой Почты Глобал" Юрия Беневитского, только с китайской площадки AliExpress заказывают 2.5 тонн товаров. Данные заказы доставляют поезда и грузовые самолеты. Новые поставки ожидаются в конце текущего месяца.

Чтобы воспользоваться новой возможностью доставки, нужно во время заказа выбрать "AliExpress Standard Shipping" и указать отделение "Новой почты", которые ближе всего к вам.

Ранее сообщалось, что Правительство приглашает на работу дорожников и почтальонов.