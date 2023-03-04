Обстріл будинку в Запоріжжі: кількість жертв зросла до 10, серед загиблих дитина [ Редагувати ]
Джерело: ДСНС України
Кількість жертв унаслідок ракетного удару рф по житловому будинку в Запоріжжі 2 березня знову зросла. Серед загиблих є дитина.
"Станом на 07:00 годину 4 березня рятувальники деблокували тіла ще трьох мешканців будинку. Загалом з-під завалів будинку рятувальники дістали 10 загиблих, з яких одна дитина", - зазначили у ДСНС.
Співробітники Держслужби вже 2 дві доби ліквідовують наслідки ракетного обстрілу росіян. Комунальні служби вивезли понад 333 тонни будівельних уламків.
Своєю чергою психологи ДСНС на місці події надали допомогу 92 мешканцям будинку та родичам постраждалих.
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