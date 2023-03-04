Зранку на міні в Чугуївському районі підірвався чоловік [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Сьогодні зранку у с. Чайківка Чугуївського району загинув 37-річний цивільний чоловік. Він натрапив на міну.
Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Він підірвався на розтяжці, коли йшов рибалити на річку", - розповів він.
Очільник регіону вкотре закликав утримуватись від відвідування лісів, лісосмуг, річок, полів тощо.
"Усі ці території є потенційно небезпечними і можуть бути заміновані", - додав Синєгубов.
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