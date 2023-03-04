Розмова офрекордс та спільна декларація у підсумку. Президент Володимир Зеленський у Львові зустрівся з латвійським колегою Егілсом Левітсом. Відбулося це напередодні. Про що говорили та про що домовилися? Розкаже Вікторія Балицька.

Відбій повітряної тривоги пролунав за кілька хвилин до того, як президенти України та Латвії разом з першими леді - вшанували загиблих захисників на Полі почесних поховань на Личаківському кладовищі.

Далі президенти говорили офрекордс - за зачиненими дверима та у вузькому колі. До преси лідери держав вийшли вже з підписаною декларацією про співпрацю. Егілс Левітс, у символічній краватці в жовто-блакитну смужку, вкотре запевнив: Латвія залишається вірним та надійним партнером України.

Егілс Левітс, президент Латвії:

Ми будемо допомагати стільки, скільки буде потрібно. Адже ви боретеся і за нашу свободу, і за наші цінності. Україна повинна перемогти у цій війні, це очевидно. І зараз західні країни, країни члени НАТО, всі вони зараз кажуть, що перемога України є основною метою цієї війни.

У спільній декларації йдеться про те, що Латвія підтримуватиме Україну військовою допомогою та фінансуватиме відбудову зруйнованих населених пунктів у Чернігівській області. Також Елгіс Левітс закликатиме міжнародних партнерів підтримувати Україну військовою допомогою.

Володимир Зеленський, президент України:

Сьогодні ми обговорили як разом з нашими союзниками та партнерами ми можемо ще посилити наших воїнів та наблизити час звільнення усієї української землі від російських окупантів. Ми передали документи щодо першочергових потреб для нашої оборони.

Особливу увагу лідери країн приділили створенню міжнародного трибуналу, що мав би компетенцію та повноваження судити політичну верхівку росії за те, що вона ініціювала військову агресію проти України.

Егілс Левітс, президент Латвії:

Це злочин вчиняється керівництвом росії. Але немає суду, який має мандат на розгляд відповідних злочинів. Саме тому негайно потрібно створити Міжнародний суд, який би розглядав ці питання. Крім того, треба напрацювати законодавчі юридичні підстави для використання заморожених активів росії з подальшим спрямуванням їх на відбудову країни, у вигляді репарацій.

Сума заморожених активів росії - 300 мільярдів доларів. І поки шукатимуть механізм щодо вилучення цих коштів на рахунки України - Латвія обіцяє ділитися своїм бюджетом із нашою країною.

Егілс Левітс, президент Латвії:

Підтримка Латвії для України вже перевищила 1% ВВП з огляду на останній пакет допомоги, це мова йде лише про військову підтримку. Це для нас є пріоритетом, оскільки протягом наступних місяців на Україну чекають вирішальні бойові дії й ми безумовно підтримуємо Україну у цей час.

Володимир Зеленський, президент України:

Артилерія - це номер один, це те що нам потрібно, як система, так і амуніція. Снаряди великої кількості, щоб зупинити росію. Не стріляти по території росії, а щоб їх викинути з нашої території. Що є справедливим. Так само як і літаки - дефіцит з літаками. Почати тренувальні місії.

У цьому Україні допомагає не лише Латвія, але й коаліція країн, які усвідомлюють, що агресія росії загрожує безпеці усього світу.