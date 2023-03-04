З ночі 4 березня й до ранку 5 березня у Київській області підвищена ймовірність відключення світла через сильний вітер. Про це повідомляє пресслужба Укргідрометцентру.

Вночі та вранці 5 березня утримаються пориви вітру 15-18 м/с. І рівень небезпечності.

Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетики, комунального господарства та порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.