У Київській області можливі проблеми зі світлом: у чому причина [ Редагувати ]
З ночі 4 березня й до ранку 5 березня у Київській області підвищена ймовірність відключення світла через сильний вітер. Про це повідомляє пресслужба Укргідрометцентру.
Вночі та вранці 5 березня утримаються пориви вітру 15-18 м/с. І рівень небезпечності.
Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетики, комунального господарства та порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.
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