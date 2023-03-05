Українські військові двома пострілами знищили дві бази окупантів у Мелітополі [ Редагувати ]
Мер Мелітополя Іван Федоров заявив про те, що українські військові двома влучними пострілами змогли знищити бази російських військових у тимчасово окупованому Мелітополі.
За його словами, вибухи чули жителі північної частини міста. Він розповів, що детальну інформацію про кількість вбитих окупантів, та куди саме поцілили українські військові - необхідно очікувати від Генштабу.
Сьогодні для них продовжуються пекельні вихідні, як і весь минулий тиждень. Відомо, що сотні росіян повернуться додому в чорних пакетах.
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