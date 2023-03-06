Ворожа техніка, піхотинці, позиції противника - від аеророзвідників нічого й нікого не сховати.

Розвідка, коригування вогню і ударна сила! Цивільні дрони на службі в українській армії - ефективна зброя. Подивіться матеріал, підготовлений спільно з кореспондентами Військового телебачення.

Ці кадри з Бахмуту. Оператор дрону помітив групу окупантів, що готувалися до наступу. А вже за кілька хвилин - за отриманими координатами - по ворожих позиціях відпрацювали українські артилеристи.

А цей дрон - відстежив російських солдатів, що ховалися… на кладовищі! Просто на голову загарбникам упав з неба осколковий боєприпас.

Навіть у лісових хащах для фахівців аеророзвідки - окупанти, мов на долоні. І хоча вони чимдуж намагаються втекти - оператор безпілотника демонструє дива точності.

Ворожа техніка, піхотинці, позиції противника - від аеророзвідників нічого й нікого не сховати.

Позивний "Сова", військовослужбовець ДШВ Збройних сил України:

Ми проводимо розвідку, доповідаємо про те, де знаходиться противник, що в нього є, який вид зброї, а також коригуємо артилерію.

Сьогодні ми працюємо разом із аеророзвідниками 25-ої Січеславської бригади. В умілих руках бійців навіть цивільні безпілотники перетворюються на зброю.

Поліна Коваленко, кореспондентка Військового телебачення України:

Завдяки таким дронам наша розвідка не тільки коригує артилерію, а ще й відправляє подаруночки окупантам.

Пульт керування дрону нагадує джойстик від ігрової приставки. Усе, що "бачить" дрон, відображається на планшеті.

Позивний "Сова", військовослужбовець ДШВ Збройних сил України:

Ми можемо РГНки накидати, навіть зайти на їхню позицію, взяти в полон і повернутися назад.

До дрону бійці прикріплюють систему скидання та гранату з додатковим хвостовиком. Піднімають коптер у небо та шукають ціль.

Аби робота оператора дрону була максимально ефективною, доводиться працювати зовсім близько до ворога. Максим згадує, як ледь не загинув, виконуючи завдання у таких умовах.

Максим, військовослужбовець ДШВ Збройних сил України:

Бачу: БТР виїжджає на поле, в нашу сторону і з 30-ки починає по нас стріляти, я просто сиджу, піднімаю голову, чую як над головою леталь снаряди. Потім чую характерний звук розматування проволки від ПТУРА.

Аби завадити нашій аеророзвідці, окупанти нерідко використовують засоби радіоелектронної боротьби. Втім наші захисники не бояться йти на ризик та намагаються бути хитрішими та вправнішими за ворога на полі бою.