Освітня новація: для учнів миколаївської школи проводять Хібукі-терапію [ Редагувати ]
Освітня новація у Миколаєві. Там для учнів загальноосвітньої гімназії номер 29 проводять Хібукі-терапію. Собака-обіймака допомагає дітям побороти свої страхи та позбутися стресів. Ця терапевтична методика з'явилася в Україні нещодавно, утім, в Ізраїлі, де вона і зародилася, успішно вже впроваджується 17 років. Більше про Хібукі-терапію розкаже Наталя Сінченко.
10- річна Аліна розповідає про свої страхи. Болючих моментів було чимало.
Аліна Колос - учениця гімназії:
Було дуже страшно, коли попало в гаражі, і я тоді дуже злякалася. Боялася за тата, за маму.
А, це Ростислав - як і багато дітей з Миколаєва, він наляканий вибухами, ракетами та сиренами.
Ростислав Берловський - учень гімназії:
Я боявся, коли прилетить ракета і я буду боятися. І ми пішли в погреб, там ночували, мені було страшно утром виходить з погреба додому. На уроки. І мого батька забрали на війну.
Раніше школярі боялися навіть говорити про те, що болить. Були налякані, тривожні і в стресі. Проте нині розрада – Хібукі-терапія.
- У нього довгі лапи і тому він дуже добре знімає стрес, коли підлітає. Ми з дітьми дуже любимо його. - Що Ви зараз відчуваєте, діти? - Радість, тепло, щастя…
Олена Бахмутова – психолог:
Душа людини - це як така ваза, яка сповпнює такі негативні відчуття, наші негативні емоції, і якщо їх не випускати на волю, то дитина починає переживати, у дитини виникає стрес і дитина навіть може захворіти. Тому ми на цих заняттях, говоримо ті історії, які турбують дітей, і коли ці історії виходять на свободу.
Хібукі-терапія - це державна програма Ізраїлю з підтримки дітей, які пережили травматичні події, зокрема, і пов'язані з війною.
Лариса Грицюк - директорка гімназії:
Нам Edcamp Ukraine запропонував звернути увагу на хібукі-терапію. І саме на ізраїльську психологію Дафну Шарон. І тут був прямий зв'язок . Включили і Дафна розповідала про те, як довго працює з цією методикою, що вона зародилася в Ізраїлі, ще в 2006 році, коли йшла друга Ліванська війна і коли виникла потреба допомогти дітям Ізраїлю позбутися жаху, страхіття, що в той момент діти Ізраїлю були в таких самих умовах як і діти України.
Україна переймає досвід Ізраїлю від початку повномаштабного вторгення та активно застовує хібукі-терапію на психологічних тренінгах. Основним елементом є м'яка іграшка Хібукі. Граючи із песиком, дитина звільняється від страхів й переживань.
Владислав Сольський - учень гімназії:
Я дуже лякався війни, вибухів. І ще одне зло, погані люди збили мого кота.
Арсеній Скрягін - учень гімназії:
В час ночі нас почали обстрілювати і ми побігли в подвал. Мені тоді було дуже страшно. Я тоді хотів обійняти Хібукі.
Собака-обіймака допомагає впоратися із тривогою та зосереджує дитину на піклуванні про неї.
Віра Прилуцька та Аліна Колос - учениці гімназії:
А я люблю, що б Хібукі був на мені так, тому що так дуже тепло і я його завжди бачу. І можна пожмякати його лапки.
Хібукі вміє слухати, не перебиваючи. Може витерти сльози з очей своїми довгими оксамитовими вушками.
Віра та Владислав - учні гімназії:
Я можу сказати Хібукі такий секрет, те, що я дуже люблю малювання і те, що у мене дуже гарні таланти до ветеринару і те, що я люблю дуже багато тварин.
Артем Тесцов - учень гімназії:
Тому можна і пошепотіти щось. Витерти сльози, він для мене друг та як брат.
На дотик Хібукі м'якенький. Торкаючись іграшки, дитина відчуває тепло й затишок, а, отже, безпеку.
Артем Тесцов - учень гімназії:
Він може заспокоювати серце, може й обійняти, можна й поспати з ним.
В Україні Хібукі-терапія вже трансформувалася. Її використовують не лише під час тренінгів, а ще на онлайн-уроках.
Лариса Грицюк - директорка гімназії:
Можна застосовувати цю іграшку і під час проведення любих уроків, любих виховних навчальних заходів. Я хочу сказати, що досвід у нас тільки перший, але ми вже бачимо позитивні зрушення. Як наші діточки біжать до школи.
Нині у гімназії лише 15 таких іграшок. Згодом повинні з'явитися ще 150 песиків хібукі, які роздадуть дітям.
Владислав Сольський - учень гімназії:
Я його дуже чекаю, щоб він мене любив.
Аліна Колос - учениця гімназії:
Я буду піклуватися про нього. Буду шити одяг, зроблю браслет-оберіг і познайомлю зі своєю сім'єю.
по темі
Про нову ініціативу із повернення української малечі оголосила й Єврокомісія. Тож, які рішення пропонують в Брюсселі? Олена Абрамович розкаже.
Звідки про це відомо? Наскільки ці дані є авторитетними? І як вдалося це все встановити? Наш спецкор у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко розпитав про це вчених Єльського університету, які проводили масштабне дослідження. Подробиці - в його сюжеті.
У неділю, 5 березня, ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів, РСЗВ та артилерійську гармату на Кінбурнській косі
Рік повномасштабної війни, рік тероризму росії проти України, рік протистояння дикунів проти усього цивілізованого світу. Та, не зважаючи на все це, G20 - досі залишається двадцяткою…
Краснодар готовий. Класний, потужний, аграрне утворення, яке буде під впливом Туреччини. Але, може бути достатньо самостійним.