У Кадирова в Чехії вкрали жеребця (фото) [ Редагувати ]
У Чехії в ніч на 4 березня зі стайні в селищі Крабчиці викрали 16-річного жеребця чистокровної верхової породи на прізвисько Зазу вартістю майже 400 тисяч крон ($18 тис.). Про це повідомляють місцеві видання.
Інформацію про викрадення підтвердила поліція. Злочинець зняв страхувальний ланцюг з карабіном із розсувних дверей у стайні та вивів жеребця.
Зазу
За даними спеціалізованого видання Jezdci.cz, викрадений кінь Зазу належить главі Чечні Рамзану Кадирову, який придбав його навесні 2012 року в Дубаї та перевіз до Чехії. У 2014 році скакун як частина майна Кадирова потрапив під дію санкцій ЄС.
У березні 2022 року видання iROZHLAS писало, що за місяць до початку повномасштабної війни в Україні двоє росіян намагалися вивезти Зазу та ще одного коня Кадирова до Польщі, однак власник стайні їм відмовив. За його словами, чоловіки кілька днів провели у фургоні біля стайні.
Стайня у селищі Крабчиці
Раніше ЗМІ писали, що у Кадирова серйозні проблеми зі здоров'ям.
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