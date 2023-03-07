Під Бахмутом загинув український доброволець, член проводу "Правого сектору" та Герой України Дмитро Коцюбайло, відомий як "Да Вінчі". Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Сьогодні в бою загинув «Да Вінчі», герой України, доброволець, людина-символ, людина-хоробрість, - Дмитро Коцюбайло. Боєць 67-ї окремої механізованої бригади, комбат. Загинув в бою під Бахмутом, у бою за Україну.

Він із 2014 року захищав нашу незалежність, гідність нашого народу. Один із наймолодших героїв України. Один із тих, чия особиста історія, характер, сміливість навіки стали історією, характером і сміливістю України.