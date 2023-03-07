Під Бахмутом загинув Герой України Дмитро Коцюбайло "Да Вінчі" (фото) [ Редагувати ]
Під Бахмутом загинув український доброволець, член проводу "Правого сектору" та Герой України Дмитро Коцюбайло, відомий як "Да Вінчі". Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Сьогодні в бою загинув «Да Вінчі», герой України, доброволець, людина-символ, людина-хоробрість, - Дмитро Коцюбайло. Боєць 67-ї окремої механізованої бригади, комбат. Загинув в бою під Бахмутом, у бою за Україну.
Він із 2014 року захищав нашу незалежність, гідність нашого народу. Один із наймолодших героїв України. Один із тих, чия особиста історія, характер, сміливість навіки стали історією, характером і сміливістю України.
Екс-депутат Борислав Береза у коментарях Береза уточнив: причиною смерті "Да Вінчі" стало осколкове поранення у шию.
Уродженець Івано-Франківської області Дмитро Коцюбайло - активний учасник Революції гідности. Пішов воювати у 18-річному віці у складі ДУК "Правий сектор".
Перший доброволець, якому присвоєно звання "Герой України" прижиттєво (1 грудня 2021 року - ред.).
У нинішній війні командував 1-шою окремою штурмовою ротою "Вовки Да Вінчі", яка переформатована в батальйон.
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