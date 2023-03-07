Під час штурму Бахмута на Донеччині росія втратила від 20 000 до 30 000 людей. Про це повідомив військовий журналіст британської газети The Guardian Ден Саббах.

Західні офіційні джерела на умовах анонімності повідомили, що за наявними оцінками, росіяни втратили під Бахмутом від 20 до 30 тисяч людей, а співвідношення вбитих і поранених "гірше ніж один до трьох".

Даних щодо втрат української армії у Бахмуті не повідомляється, відомо лише, що вони "менші". Джерела The Guardian заявляють про "п'ятьох загиблих росіян на одного українця і навіть більше".

6 березня президент Зеленський провів чергове засідання Ставки головнокомандувача. На ньому головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявили про необхідність продовжити оборону Бахмута.

Раніше радник Зеленського заявив, що ЗСУ можуть "стратегічно відступити" з Бахмута.

Німецьке видання Bild пише, що доцільність подальшої оборони Бахмута стала причиною розбіжностей між президентом України Володимиром Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.