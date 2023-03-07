В Державному департаменті США назвав відео вбивства росіянами українського полоненого "жахливим" і заявили, що росія зневажає "елементарну людяність".

Про це заявив речник Держдепу Нед Прайс, передає CNN.

"Страшна картина того, як цього беззбройного українця страчують після простої заяви "Слава Україні", просто захоплює дух з точки зору її варварства", - заявив Прайс.

Він додав, що росії "має бути соромно за себе", а їх дії зневажають "елементарну людяність, основні правила війни і порядність". Прайс також зауважив, що на жаль, це не єдиний випадок військових злочинів росії, а їх кількість визначається десятками тисяч фактів.